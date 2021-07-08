影視劇組拍攝將於13日微解封，由任家萱Selina首度主演的恐怖片《頭七》將在七月中下旬開工。監製劉楓棋表示，先前開拍在即因疫情攪局停拍，「先前有聽聞業界有人即使遵守防疫規定，卻仍遭民眾誤會檢舉的情形，加上也需要顧到演員安全，而且這期間大部分的藝人，會因民眾觀感問題而不隨意拍攝」，他指出，政府宣布劇組拍攝微解封，13日之後應該就不會有這個困擾。

劉楓棋透露，各個劇組接到消息後，已陸續規劃接下來的重啟拍攝計畫，除了《頭七》之外，另一部片《民雄鬼屋》則預計秋天開拍。此外，在疫情前停拍的還有黃仲崑主演電影《空巢》，該片由周學立監製執導、黃朝亮聯合監製，劇組預計7月底拍攝。

對於影視劇組拍攝防疫管理部分，文化部表示先前有參考美國、日本做法，也與許多從業人員討論後，彙整了最新指引項目，包含劇組應設置防疫獨立部門，專職專責處理拍攝期間防疫事項；演出時演員有身體接觸場次，應取得演員同意；已實施快篩或PCR檢測的演員，於正式演出時得暫時脫下口罩，於工作期間至少每7天安排1次篩檢，其餘未演出演員、工作人員等均應全程佩戴口罩。