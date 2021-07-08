面對疫情微解封，電影院重開大門，喜滿客影城8日表示將在13日預備開業，並推出優惠促進買氣，只要在13日至19日進場觀影，各店提供限量500名免費加入會員的活動，原會員則加贈紅利點數50點，儲值金購票則加碼抽1年份12張電影票；此外平日則號召30人小團包廳方案，讓民眾與自己人看片更安心。

2個月沒發行電影的片商也快速跟進，造成檔期大塞車。驚悚片《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》在13日解封當日重返戲院，接下來14日有漫威大片《黑寡婦》、影后茱蒂佛斯特新作《失控的審判》、日片《燕尾蝶：數位經典版》和新加坡喜劇《媽哩媽哩烘》。

15日則有真人動畫片《怪物奇兵 全新世代》和16日的純愛日片《花束般的戀愛》和重映的《玩命鈔劫》接棒，解封首周近10部電影上映。至於好萊塢大片《厲陰宅3：是惡魔逼我的》、《玩命關頭9》、《叢林奇航》則分別於22日、28日和30日登場。

文化部指出，電影院微解封後，戲院內應全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每場次進場前、散場後皆需清潔消毒。