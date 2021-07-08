大陸網路叫車平台巨頭滴滴出行於美國IPO上市後，遭北京當局調查，並通知應用商店下架App，喜馬拉雅、Keep等多家陸企暫緩赴美上市，受加強監管影響，港股今收跌逾800點，幾近回吐今年所有漲幅；美股周三早盤開低，多檔中概股早盤普跌，滴滴出行跌約6%，本周已跌約28%，阿里巴巴跌逾3%。

截至台北時間21點55分，滴滴股價下跌0.83美元或6.9%，暫報11.08美元；阿里巴巴ADS股價下跌7.36美元或3.54%，暫報200.63美元；京東美股下跌2.25美元或3.09%，暫報70.45美元；嗶哩嗶哩美股下跌3.79美元或3.65%，暫報100.18美元。

滴滴出行才剛於6月底赴美IPO，卻於上市後遭北京當局調查，大陸國家網信辦以滴滴出行App涉及「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，要求下架；隨後對滿幫集團旗下運滿滿、貨車幫，以及BOSS直聘實施網路審查。

受北京當局加強監管企業影響，香港恆生指數周四（8日）創下自2月以來盤中最大跌勢，收跌807.49點或2.89%，以27153.13點作收，幾乎回吐今年所有漲幅。

大陸最大在線音頻平台喜馬拉雅、健身軟體Keep均於近幾周取消赴美IPO計畫；此外，擬於7月9日在納斯達克掛牌上市的零氪科技也暫緩赴美IPO計畫。