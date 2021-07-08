蔡凡熙暌違3年以《再說一次我願意》回歸大銀幕，導演稅成鐸透露他演出時一度壓力爆棚，在眾人面前崩潰大哭，蔡凡熙8日受訪解釋：「其實因為我運氣真的很好，一出道的作品都有非常好的成績，但這幾年下來，好像有種越來越不如從前的感覺，這2、3年沒什麼作品的時候，才會陷入一個自我懷疑的狀態。」

蔡凡熙還原當時情景：「在排練的過程郎姐（郎祖筠）出了功課，希望我們可以更瞭解自己，把心裡的事利用表演詮釋出來，但演著演著就越來越心酸，想到自己從出道一路走來的過程就忍不住哭了，但還是把表演繼續做完。」

他坦言自己本來就不太會把內心不好情緒帶給別人的人，以往都自己盡量消化。不過他的真情流露，也讓莫莉、侯彥西等其他演員跟著流淚，「對於表演我一直都是全力以赴不保留的全給其他演員，而且我覺得演員本來就很容易被身邊其他人的情緒感染，所以（他們哭）沒有感到意外，反而是覺得自己把這些事情說出來讓自己放鬆很多。」

談起演技，蔡凡熙表示再度擔任電影男主角，心境不同於新人時期，不只對外界評價和票房感到壓力，現在對演技更有想法，會積極和導演討論演出狀況。曾在他的出道作《通靈少女》合作的郭書瑤也分享，比起當年的緊張感，此次再度搭擋演出大銀幕情侶，看到他更加游刃有餘的一面：「整部戲都演得很好，很放鬆！」

一路從出道以來，陪伴他歷經演藝事業起伏和當兵歷練的經紀人表示：「我覺得他變得更有想法，以及知道自己需要什麼，越來越理解在自己演員工作上需要去準備的功課。雖然中間經歷了一陣子的低潮跟沮喪，但也在過程中找到如何讓自己更強大的方法，也努力一一克服，慢慢的去調整跟改變自己。有時候覺得很心疼他，但也覺得這個是他成長的必經過程，希望能陪伴他變得更茁壯。」