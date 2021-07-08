受惠主要客戶的拉貨力道穩健，全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）8日公布自結6月合併營收6.61億元，月增9.03％、年增39.77％；累計今年上半年合併營收37.88億元、年增60.94％，直追歷史次高2017年同期38.03億元，創同期歷史第三高。

展望今年下半年營運，巧新維持審慎樂觀看法。巧新表示，公司仍謹慎面對美西、歐洲塞港及運費價格上漲等相關議題，雖短期訂單出貨需觀察全球航運運力因素，且短期也恐因成本上漲影響公司獲利表現，但受惠於終端消費者對豪華汽車的需求上升，眾多豪華品牌車廠的接單狀況暢旺，有助於創造公司旗下客製化輪圈及懸吊系統相關零組件產品良好發展環境，目前公司明顯感受到主要客戶，在既有訂單保持良好拉貨力道，已有追量的市況。

巧新指出，觀察儘管全球新冠肺炎的不確定性因素猶存，但隨著景氣逐漸的回溫，富人對於超跑、豪華汽車的需求明顯增加，包括賓士、保時捷，及法拉利等車廠的訂單與銷售表現，猶如水漲船高，進而帶動主要客戶對於公司客製化輪圈的拉貨力道，挹注公司重點生產基地-雲林斗六廠，持續保持近滿載的產能稼動率。

過去三年，巧新積極開拓與更多品牌車廠合作訂單，優化生產製程效率，及人才培育等重要策略的執行，在整體成效展開下，都是今年上半年營收表現，能在疫情逆風中，繳出超越2018年上半年度業績，直追歷史營收次高-2017年上半年營收38.03億元。

面對全球政府針對汽車碳排放標準愈趨嚴格的浪潮，包括美國汽車大廠通用宣布擴大投資電動車和自駕車，福特汽車將在2030年之前，完成旗下林肯全系列豪華車電動化或採用油氣混合車型式，法拉利預計2025年推出第一款純電車款，其餘汽車大廠亦紛紛宣布品牌電動化的計畫時程，凸顯汽車產業投入龐大的資金及技術，積極朝向電動車、節能減碳、自動駕駛等發展趨勢明確。

然輕量化為電動車續航力的關鍵，巧新旗下主力產品客製化輪圈，可結合空氣動力學，發揮在相同尺寸下，鍛造輪圈可兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，目前公司與主要超跑及豪華汽車品牌車廠客戶，正密切共同開發設計多款客戶製化輪圈，隨著未來客戶需求持續增加，將創造公司保持良好的訂單能見度。