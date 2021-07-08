許富凱（右）開嗓高歌，李明川陶醉翩翩起舞變伴舞。（17LIVE提供）

李明川主持17LIVE每周三晚間8點的談話節目《解憂砸惑舖-你明穿什麼》，節目日前邀來有「台版三上悠亞」之稱的林莎上節目，兩人以英挺教官及水手服美少女的裝扮亮相。

林莎說自己的初戀很苦，對方是她高中學長，交往5就被分手，分手理由更是荒謬，她說：「連單獨出去約會都沒有，那時心很痛感覺自己很悲慘，不知道能不能算初戀，重點是什麼事都沒發生。」李明川聽了難以置信，林莎淡定說：「初戀過1個月，我就跟另一個更帥的學長一見鐘情開始交往了。」因為學長是校內的風雲人物，因而被隔壁班一群暗戀他的女生討厭。

林莎說工作之外化妝都自己畫，「我可以很快1、20分鐘畫完，也可以慢慢花兩小時畫，男生好像看不出來分別，絕對必勝的妝容是看起來清透像沒畫，男生喜歡感覺你是素顏的那種妝。」李明川突擊林莎化妝包，拿起化妝包中一桃紅色物品，嚇到直說：「本人行走江湖多年，而且是婦女之友的身份，卻第一次被女性用品嚇到。」整個臉紅喊抱歉。

另一位來賓許富凱，李明川說因為看到許富凱的造型開始follow他的社群網站，很喜歡他多變的私服穿搭，也發現他疫情期間從歌手變天才小當家了，每天上傳誘人料理，許富凱說：「疫情真的讓所有不可能變成可能，以前我是完全不進廚房的人，完全不會煮菜，連煮飯都不會。」