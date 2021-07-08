商用衛星拍攝的照片顯示，中國大陸的偏遠的沙漠地帶正在建造航太基地，現在已看到一條長達5公里左右的跑道，然而這個「機場」離任何城市都很遙遠，顯然不是航運交通，反而聯想到美國內華達州沙漠中的「51區」-一個測試最尖端航空武器的秘密研發中心。

美國國家公共電台( National Public Radio )報導，來自商業衛星照片公司Maxar的衛星圖片顯示，這座位在新疆羅布泊附近的長跑道，附近已有 12 座大型混凝土建築，而且隨著時間正在完善當中。

比對衛星照片，發現跑道旁的增加了建築物，可能是永久基地。(圖/Maxar)

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)高級研究員安吉特·潘達( Ankit Panda)說：「我認為，這個基地似乎與中國大陸軍事太空發展很有關係。」

該基地也在羅布泊核武器試驗場附近，建造時間不確定，至少在 2016 年就已出現，只是當時的附帶建築還有沒有現在多。

大陸軍情觀察家認為，在去年9月，中國大陸已在這條跑道上降落了大陸版本的有翼太空船，沒人看過實物，只在珠海航展上有相關模型。

史密森尼天體學會衛星和航空器專家-喬納森·麥道威爾( Jonathan McDowell)說：「沒人知道大陸有翼太空船的發展進度，我們認為它確實存在，應該體積不大，還不具備載人飛行的性能。」

麥克道爾說，美國空軍對的X-37B有翼太空船也是三箴其口，外界並不清楚空軍執行是哪些機密任務，只能猜測可能用於測試軍用衛星的先進技術。

現在這個神秘的基地正在擴建，建造工作於 2020 年夏天開始，有一些看起來像是大樓或是宿舍的建築，愈來愈有永久軍事設施的模樣。

潘德認為，它是個測試絕密航空武器的理想場所，避免外界發現其進度，就如美國的51區，曾經測試過U-2、A-12、SR-71、F-117A與B-2，每一種都是超過時代的尖端科技飛機，中國大陸自然也會有這樣的研發區域。

大陸駐華盛頓大使館沒有對這個網站的說法發表評論。不過，如果此處真的是大陸的51區，那麼應該會出現可容納大型轟炸機尺寸的機庫，也就能約略知道該基地的任務，肯定會有一些線索透露正在發生一些有趣的事情。