台灣百和（9938）8日召開股東常會，通過去年度股利，每股將配息3元。台灣百和斥資逾5.12億元（未稅）經費，委由晨禎營造興建新的廠辦大樓，台灣百和總經理鄭誠禕表示，新辦公大樓預定明年完工，將作為總部辦公使用，屆時目前總部辦公室2至3樓辦公區，將遷入新辦公大樓，所騰出的空間，將作為汽車行業配件生產場地。

台灣百和正在興建新的辦公大樓，是一棟地上9樓、地下一樓建築物。其中，8個樓層每層面積500坪，9樓面積小一點，地下一樓作為停車使用。鄭誠禕說，新辦公大樓完成後，將作為總部辦公使用，現有辦公樓層4、5樓，目前是生產工廠，2、3樓是辦公空間，未來現有2至3樓辦公人員，改轉往新辦公大樓辦公後，所騰出的空間，將改為生產工廠使用，預計作為汽車行業配件生產場地，可望增加汽車配件產能。

至於今年度營運計畫，台灣百和董事長鄭森煤8日在股東常會表示，將持續創新研發、縱向延伸各產品的後段加工，並不斷開創新市場及新的應用領域，包括穿戴式3C產品、汽車、航太、醫療、玩具，及軍用品等產業應用。

鄭森煤強調，因大陸仍具有廣大的內銷市場，諸多在大陸的鞋廠，深化與大陸內地品牌合作，因此，公司及各子公司仍將積極加強與大陸內地品牌的創新開發及互動關係。另台灣百和也持續加強梭織緹花布、經編網布的產製技術，及專業人員的培訓，充分健全「面料類產品」一條龍的生產，以創造銷售契機。尤其，近年來公司已逐步增加越南、印尼地區產品品項、生產產能及產製能力，可讓旗下東南亞工廠的營收持續增長。

台灣百和2020年度合併營收146.54億元，年減4.3％，主因是受到新冠疫情影響，整體市場需求減少所致，但因去年開發費用減少，撙節各項支出，及銀行借款利率降低，直接降低營業費用及利息費用減少，進而提升營業利益及稅後淨利，使得2020年度淨利歸屬於本公司業主約15.52億元、年增1.9％，EPS5.21元，優於2019年度的5.11元。

法人預估台灣百和今年度獲利，在公司本業營運轉強，加上認列轉投資百和興業-KY（8404）的房地產與本業的獲利貢獻下，今年度EPS可望上看7至8元，最好EPS表現還有機會上攻8元以上。