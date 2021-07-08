越南COVID-19本土疫情持續延燒，今天新增1307人染疫，再創新高。新增確診數居高不下的胡志明市，明天起將實施社交距離措施；首都河內市今晚起暫停所有戶外運動。

越南4月下旬出現新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，最近4天有3天本土病例均破千，胡志明市為重災區，今天全越南新增1307人染疫，光胡志明市就有逾900例病例。

胡志明市全市將於明天零時起實施社交距離措施，恐慌搶購潮今天持續上演，胡志明市工商局副局長阮元方（Nguyen Nguyen Phuong）出面呼籲，社交距離措施期間超市、雜貨店都會持續營業，民眾沒必要囤貨。

河內市近日再度出現COVID-19本土病例，光這星期已有約20人染疫，河內市政府為了防範疫情，下令自今晚6時起暫停所有戶外運動，並呼籲民眾除非必要否則別外出，出門時務必戴口罩並遵守其他防疫要求。