新冠疫情自去年年初爆發，如今後疫情時期，全球逐步走出疫情的陰霾，台灣確診數也穩步趨緩，微解封在望，也讓市場聚焦解封商機，有網友表示，自己從去年開始買進每股10元的長榮航，打算存到100張放到疫情結束，已經存了84張了；貼文一出後，網友看了大驚「嚇死，我看成長榮」、「以為長榮，差點叫聲乾媽了」。

有一名女網友在社群平台Dcard發文，表示自身有一定的積蓄，且有持續在賺錢，從去年開始買進長榮航，自1張10元慢慢存，計畫存到100張，然後放到疫情結束，目前已經買了84張，均價在每股15.3元，損益41萬。

貼文曝光後，底下不少網友一時眼花看錯，隨後才發現是虛驚一場，「嚇死我，看成長榮，不過也存蠻多的」、「還想說原PO發大財了」、「如果長榮10元那是鬼吧」、「老天鵝，我也看成長榮，想說你發大財啦」、「看太快看成長榮+1，想說長榮十幾塊存到100張也太神」、「差一個字，不然妳已經退休了」。

有網友也十分看好長榮航，更直言將完美複製海運，全球航空公司在去年10月就倒了43家，撐下來的航空公司相對有很大的機會，除了航空不會塞以外，其他都跟海運一樣是高資本且難以短時間造出，此外，若未來為保持距離而推出梅花座，載客量降低也會帶動機票價格上升，伴隨著解封後報復性旅遊、回鄉、洽公留學等，「打算在海運這波賺完後，全投長榮航」。