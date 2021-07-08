江宏傑與福原愛3月3日被爆婚變，江宏傑於4月23日向高雄法院訴請離婚，8日宣布正式離婚共同簽字聲明，5年婚姻破裂，他們離婚後共同監護一雙兒女。據悉，2人婚前共同持有高雄百坪豪宅，加上車位等，粗估總價逾4600萬元。

他們過去合體放閃，人氣頗旺，2人曾在2018年以上千萬酬勞參加大陸實境秀節目《幸福三重奏》，吸金收入驚人，但宣布離婚後，過往一起代言工作、共同財產房子及小孩未來的贍養費等問題，掀起熱議。對此，律師劉韋廷表示，跨國婚姻離婚後，最常有夫妻共同持有財產、小孩扶養權的難題，雙方共同持有的房子將要出租、售出都必須要有2人同意，這都要需要慢慢來商討解決。

雙方協議離婚後，法律規定扶養費是父母各一半，父母各擁會面交往權，但若某方居住在國外，通常雙方約定小孩在寒暑假出國陪伴，如果未來其中一方想要留小孩在身邊，更改成單方監護權，屆時開始進行改定監護權訴訟。

劉韋廷直言台日婚姻，許多父母離婚後，擅自把小孩帶回日本生活，就不帶小孩回來，在台灣的人就算打贏官司也沒用，因為日本不承認台灣判決，提告人要赴日本去告，但因為國情、小孩居住時間長，日本可能會判給小孩留在日本，相當無奈。