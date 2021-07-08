美國37州控告谷歌應用程式商店Google Play Store涉及壟斷，此為2020年10月以來谷歌面臨的第四起州或聯邦反壟斷訴訟，但首宗針對利潤可觀的應用程式商店。

以猶他、北卡羅萊納、紐約與田納西為首的州，7日向加州北區聯邦地區法院提告，指控谷歌濫用市場優勢，向軟體開發商提出嚴苛的條款，利用限制性合約維護Play Store在Android手機的獨占地位，和收買競爭對手。

原告指稱谷歌利用非法手段，維護Play Store販售Android 應用程式和應用程式內購商品的獨占權，從該商店賺取巨額利潤。谷歌最高可對Play Store數位商品銷售收取30％的佣金，手機應用程式開發商別無選擇，只能提高服務售價。

谷歌透過部落格表示，這起訴訟毫無理由。谷歌公共政策資深主管懷特（William White）指出，訴訟只對少數想要獲得特殊待遇的大型開發商有利，而非幫助小型業者或消費者。

谷歌並質疑檢察長為何針對Play Store，而不是蘋果。懷特聲稱，Android 與Play Store提供其他平台沒有的開放性和選擇。

37州亦指控谷歌收買開發商，讓後者不要支持對手的應用程商店，並試圖透過多項秘密計畫向三星電子付款，以便讓三星的應用程商店停止競爭。三星的應用程商店是Play Store的最大威脅。

猶他州檢察總長雷耶斯（Sean Reyes）透過聲明稿表示，「谷歌並未公平競爭，該公司必須停止利用獨占力量和超強市場主導地位，從小公司、對手和消費者身上非法獲得超過他們應支付的數十億美元。」

原告向谷歌提出民事償賠，要求法院派任監督人，確保谷歌減輕對消費者、應用程式開發商和手機製造商的行為，並要求谷歌停止向三星和開發商付款。