印尼政府於今年6月28日正式批准吉沛港綜合科技工業園區(JIIPE)升格為經濟特區，為協助台灣廠商開拓印尼及海外市場，外貿協會拔得頭籌率先與營運吉沛工業園區的Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)公司舉行簽署合作備忘錄，為協助我業者搶進新南向供應鏈商機邁出重要的一步，經濟部次長陳正祺、美國在台協會(AIT)處長酈英傑等貴賓也出席見證。

外貿協會董事長黃志芳表示，隨著新冠肺炎疫情的持續蔓延，以及地緣政治的不確定性持續衝擊全球供應鏈，外貿協會與國際夥伴美國在台協會在過去兩年積極強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作。

今年，貿協在擴展國際夥伴合作的最新進展與重大突破是在東協—印尼吉沛工業區協助我國企業展開台印合作布局，這不僅有利於當地基礎建設開發、工業區招商以及產業聚落的形成，也可擴大理念相近夥伴的可信賴網絡，達到國際夥伴合作的加乘效果。

同時，印尼政府刻推動工業4.0、全球海洋軸心及智慧城市等計畫，在現今全球供應鏈移轉趨勢之下，東南亞將成會成為供應鏈重組中最熱門的區域製造中心，將成為台灣電子科技、醫療生技及智慧製造等產業的新據點，並將有助於藉在地優勢拓展至歐、美、日市場。

吉沛工業區由印尼績優上市公司AKR集團與印尼國營第三港務局合作建設，為公共私營合作綜合性園區，位於東爪哇的錦石縣(Gresik)，距離印尼第二大城泗水40分鐘車程、朱安達國際機場一小時車程，鐵公路系統亦可直通中爪哇、西爪哇及大雅加達地區，並為印尼唯一自備天然深水國際商港的工業園區，區位優勢明顯。

該區除可作為台商在印尼及東協的主要生產基地，透過園區內全印尼唯一的工業園區內之國際商港，除可銷售歐美地區以外，也將包含東協10國與印尼龐大的內需市場，並透過印尼及東協與世界主要貿易夥伴之FTA自貿協定，未來台商進駐也將可運用此優勢來拓展台灣商品在國際銷售的市場，為因應複雜國際貿易衝突及變局之最佳選擇。

園區營運管理委由具有豐富科技工業園區開發及管理經驗之BKMS公司運營，並設立台商專屬之單一窗口提供包括投資許可、准證、勞工、稅務及法律諮詢等服務。黃志芳表示，台灣與印尼積極推動此高科技製造園區，對台灣業者而言更有保障，也讓我業者免於單打獨鬥。正因為如此，生產疫苗的國光生技相中此優勢，也與BKMS簽定MOU搶先進駐此園區積極拓展海外醫療市場。