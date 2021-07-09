德國兩大汽車製造廠福斯汽車（Volkswagen）和寶馬汽車（BMW）因為壟斷能夠降低污染的柴油車潔淨廢氣排放技術，今天遭歐盟開罰8.75億歐元（約新台幣289.9億元）鉅額罰款。

德國汽車集團自2015年爆發「柴油門」（dieselgate）造假醜聞後，又一次遭逢巨創。

調查發現，這些汽車巨擘雖然沒有形成正式壟斷，卻非法限制環保汽車尿素（AdBlue）或車用尿素注入柴油引擎，使汽車排放更乾淨廢氣的效率降低。

戴姆勒（Daimler）則因為向歐盟執委會示警，遭免除罰款。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）說：「此案顯示合法的企業合作是如何走上歪路。車廠研發了非常好的技術，卻決定不讓技術完全發揮潛力。反而是決定串通，不讓潔淨廢氣排放量超出法定標準。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1100708