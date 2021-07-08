小心詐騙！有民眾控訴，最近新北市蘆洲區最近出現一名女子上門借開鎖錢，起手式都是住在對面，不小心被鎖在家外，被媽媽叫來借錢，只要借不到現金就會掉頭就走。警方指出，已通知該女到案說明，訊後依詐欺罪嫌移送。

有民眾在臉書社團《我是蘆洲人》發文，稱遇上一名年約30歲的女子在晚間上門拜訪，慣用說詞都是指稱住在對面，不小心忘了帶鑰匙被反鎖在家門外，她的母親要他先借650元開鎖費，希望能幫忙一下。

原PO說，她的丈夫回應可以協助幫忙找鎖匠，等門開好後就幫忙付錢，但該女卻在他們打給鎖匠的當下，就立刻落跑，原PO與丈夫才意識到大概是遇上詐騙，於是上網發文提醒蘆洲居民。

文章曝光後，不少網友紛紛在留言區回報，一名顏姓網友稱自己在中正路附近的小兒科前也遇到照片中的女子，劈頭就要借錢；還有一位在中正路擺攤的林姓網友回應，上星期有遇到該女來借錢，理由則是她爸出門前忘記留錢給她吃飯，希望能借200元，但林姓網友直覺可能是騙錢，因此並未受害。

網友分享也在蘆洲區遇上圖片中的女子。（翻攝臉書社團《我是蘆洲人》）

在蘆洲區擺攤作生意的網友分享，也遇上這名借錢的女子。（翻攝臉書社團《我是蘆洲人》）

對此，警方指出，透過調閱監視器後火速找到涉案女子，並通知其到案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦；警方呼籲，倘若民眾遇上類似案件，立刻報警處理才是上策。