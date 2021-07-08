香港政府譴責美國白宮延長「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」，形容該舉動為美方繼續公然干預中國內政，促請美方立即停止干預中國及香港特區的內部事務。而對北京政府和港府官員實施所謂「制裁」，實屬野蠻行徑，反映美方自以為高人一等的心態。

港府發言人表示，過去超過一年，美國針對香港特區政府執行《香港國安法》的行動完全不可理喻，並多次發表無視法治、令人憤慨的言論。美方的舉動明顯違反了國際法和國際關係的基本準則，它們按其總統在2020年7月發布的行政命令而針對中國和香港特區採取的單方面措施，包括對北京中央政府和港府官員實施所謂「制裁」，實屬野蠻行徑，反映美方自以為高人一等的心態。

港府批評美國的卑劣行徑徒勞無功，只會損害中國和美國之間以至香港特區和美國之間的關係和共同利益，對美國的企業和國民造成損害。並對新一屆美國政府繼續採取錯誤行徑表示遺憾。

港府發言人指，自《香港國安法》在2020年6月實施以來，香港回復安寧和穩定，個人權利和自由得到保障，其正面效果有目共睹。至於完善選舉制度則是為了堵塞漏洞，並確保愛國者治港。此舉實與國際通例一致。中央制定《香港國安法》和完善香港選舉制度。對香港貫徹「一國兩制」至關重要。