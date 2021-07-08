國內5月中爆發本土疫情後，民進黨政府支持度不斷下跌，7日民進黨中常會上，立委劉世芳就提出增強網路作戰方案，民進黨秘書長林錫耀卻強調，民進黨「沒有養網軍」。民進黨立委高嘉瑜被問到，那麼當年到底是誰攻擊賴清德時，她直接反應是「哈哈哈」，表示這可能要問賴副總統比較清楚。

她直接反應是「哈哈哈」，表示這可能要問賴副總統比較清楚。

《新聞大白話》主持人8日在節目中問高嘉瑜，她覺得民進黨到底有沒有網軍？在總統初選時候，她曾經跟賴清還在風雨中助選。高嘉瑜回說，因為她沒有參與黨的事務，所以她不知道，到底有沒有所謂的網軍編制等等。但是目前看起來，當然沒有這樣子的小組，但實際上有很多所謂的網路義勇軍或主動幫民進黨講話的，在臉書上看到很多。這些所謂的網軍一定要收錢嗎？或者是沒收錢、自動自發幫民進黨講話的，可能各種都有。

主持人繼續逼問，那當年到底是誰攻擊賴清德？高嘉瑜一聽完直接反應是「哈哈哈」，她接著表示，這可能要問賴副總統比較清楚，到底有沒有？但是她覺得，隨著時間，大家會慢慢清楚事情的真相。在那個時間點，確實有大量的一些留言，尤其現在梗圖非常多，一天之內就會出現很多這種梗圖，到處流傳，不管是在LINE或是臉書等等。

高嘉瑜認為，像這些梗圖的製作、美編等等，有的都非常精美，當然會讓人家認為後面有人為操作，才有可能。所以她覺得現在這種梗圖到處流傳，讓很多人看到梗圖，可能會因此得到錯誤訊息、假訊息等等，這確實是現在一個很大的問題。

資深媒體人董智森則表示，民進黨當然有網軍，民進黨網軍一做出梗圖，那幾個打手、側翼幾乎同時間就撲上去，這已經被抓到好幾次了。