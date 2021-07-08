東京奧運今晚（8日）在英國國家羽球中心進行抽籤儀式，羽球世界球后戴資穎和越南阮翠玲、法國齊雪霏、瑞士賈奎特（Sabrina Jaquet）在小組賽分在同一組，一哥周天成則和加拿大亞裔選手楊燦、瑞典布雷施泰特（Felix Burestedt）期許順利以分組第1直進8強。

本屆奧運男單參賽選手42人、女單43人，選手們分成16組，其中各2組空組，14名種子選手經抽籤分散在不同組別，同國家選手也會先避開小組賽分在同一組自相殘殺的局面，種子們排入各組後，每組再各抽2到3名選手加入，分組第1名晉級淘汰賽，而前2種子所在組別可以長籤入列8強，其他12名選手則得透過16強淘汰賽爭奪剩下6張8強門票。

第2種子戴資穎在分組賽只有與阮翠玲交手過一次取得勝利，另外兩位選手過去對戰經驗零，若光以世界排名來看，小戴被看好能脫穎而出，若順利晉級8強，有可能對上第5種子、泰國籍勁敵依瑟儂（Ratchanok Intanon）或第14種子印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

男單第2種子周天成與第10種子王子維分屬P組、F組，周天成若晉級8強，可能對手是中國大陸諶龍或馬來西亞李梓嘉；王子維和愛爾蘭籍越南裔阮日、斯里蘭卡卡魯納拉內（Niluka Karunaratne），假設出線晉級，16強賽或許會對壘丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）。

男雙、女雙、及混雙則是各16個組合參賽，經過抽籤分成4組，前4種子分散在4個不同組別，其他隊伍再抽籤進入各組，分組前二晉級8強淘汰賽，但8強會再重新抽籤。

雙打中華隊只有一組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋挺進東京奧運，兩人要和印尼籍第1種子蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）、英國蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）、印度謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）角逐出線機會。