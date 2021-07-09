梵蒂岡今天表示，教宗方濟各（Pope Francis）手術後住院期間短暫發燒，經過胸部和腹部掃描及其他檢測後，並未發現特殊異常狀況。

法新社報導，84歲的教宗4日起住進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital），進行先前安排好的大腸炎手術。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在報告每日最新情況時說：「教宗方濟各（7日）度過平靜的一天，進食和移動都不需要協助。」

布魯尼表示，教宗昨天下午還到附近的兒童腫瘤和兒童神經外科病房，向年輕患者表達他的「親切問候」。

布魯尼又說：「昨晚教宗一度發燒。今天上午他接受例行檢查和微生物檢查，以及胸部和腹部掃描，結果都是陰性。」

布魯尼表示：「教宗目前繼續進行原定治療，且由口進食。」

布魯尼5日說，教宗若未出現併發症，預計住院約7 天。

布魯尼其後並表示，檢驗結果顯示，教宗罹患結腸憩室狹窄症，且有硬化性憩室炎跡象。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100708