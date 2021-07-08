由《寒戰》系列導演梁樂民編導的巨星傳記電影《梅艷芳》，繼上個月公開首支前導預告後，8日首度公布最新前導預告及3款角色海報，終於揭開電影中飾演梅艷芳演員的神秘面紗，由曾代表香港出戰國際模特兒比賽勝出的時尚寵兒王丹妮，來扮演一代百變舞台女王梅艷芳。

首登大銀幕的王丹妮17歲參加 Elite 模特兒比賽奪冠，並代表香港參加亞太區決選，最後在36個國家的選手中脫穎而出，成為亞太區總冠軍，正式入行當模特兒，後續又簽約米蘭模特兒公司進軍歐美市場，曾走上Chanel、Dior等時裝秀伸展台。

角色海報中，王丹妮完美演繹梅艷芳包括《胭脂扣》、《風的季節》、《夕陽之歌》、《烈焰紅唇》等經典造型，她和梅艷芳有著相類似的成長背景，都是在單親家庭中長大以及參加比賽出道，對擔綱主演梅艷芳的王丹妮而言，這次的演出絕對是人生中一大考驗。她自感梅艷芳遙不可及：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意。」

海報文案則以梅艷芳曾演唱過的經典歌曲為題，包括「芳華今猶在 似是故人來」、「那年風的季節 我們與你相遇」、「一闋夕陽之歌 可曾想起我」，讓粉絲再次憶起對梅艷芳的思念。《梅艷芳》目前上映檔期未定。