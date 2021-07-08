全國三級警戒持續延長，7月13日起部分場所有條件開放，不過外界對於指揮中心的部分鬆綁頗有微詞，有網友表示，繼先前的「校正回歸」後，現在又出現「微解封」，好奇下次又會出現什麼新名詞？不料馬上有人神回「微爆發」讓一堆人笑翻，直呼「好準」！

指揮中心今(8)日宣布，全國三級警戒延長至7月26日，但13日起部分場所微解封，包括開放餐廳內用，電影院、國家風景區、健身房等地也適度鬆綁。消息一出，有網友質疑，為何政府一直自創一堆名詞，繼校正回歸、強化三級後，現在又來個微解封。

北市寧夏夜市上月29日起已微解封，以原有攤位的1/4數量開始營業，出現久違的逛街人潮。（資料照/張鎧乙攝）

一名網友在網路論壇《PTT》吐槽，政府訂了一堆標準，還自創名詞，「根本國際笑話吧？」並對於微解封規定「室內五人才算群聚，但四人打麻將算違法」、「上班可以不算群聚，卻放行九人出遊」存疑，大罵「這根本亂七八糟」。

原PO並反嗆，微解封下一步會是什麼？好奇詢問，大家覺得下一個名詞是什麼？會不會是「+12強化三級」？貼文一出引起熱議，網友紛紛回應更多超有創意的名詞，包括「二級ProMax」、「弱化三級」、「準2級」。

由於不少人預期，微解封後大家報復性出遊，恐導致觀光區人潮爆炸，有網友預料，微解封下一步就是「微爆發」，由於如同神預言又形容貼切，讓一堆人笑翻，直呼「好準！」。