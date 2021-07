美國新生代天后海爾希(Halsey)年初宣布懷孕喜訊,這半年來除了時常在社群上曬絕美孕肚照,與粉絲分享初為人母的喜悅外,日前也驚喜宣布第四張大碟《If I Cant Have Love I Want Power》即將在 8 月 27 日推出;今天(8日)更霸氣揭曉專輯封面,照片中她直接露點並手抱嬰兒展現身為女性與母親的力與美,藝術感十足的大尺度視覺在網路上掀起熱烈討論。

在揭曉專輯封面的影片中,海爾希直接包下紐約大都會藝術博物館,長達13分鐘的畫面裡能見她挺著孕肚,不發一語地欣賞多幅含有母親與嬰兒形象的古畫;在影片尾聲,她霸氣扯下紅色布幕,正式揭曉專輯封面,讓粉絲留言驚呼:「海爾希就是這些藝術品中最美的那一幅」、「沒看過這麼厲害的專輯封面宣布儀式!」

海爾希在社群中表示,這張專輯記錄了她面對懷孕生子的喜悅與恐懼,封面也傳達了懷胎數月以來的心路歷程,她形容:「這代表著我的身體既可以是一個性個體,同時亦可作為孕育新生命的場所,這兩種觀念得以和平且強大地共生。我的身體在過去以不同形式隸屬於這個世界,而此張照片即是我以我的方式奪回自主權,重新建立我生而為人的驕傲與力量。」

她也強調懷孕與產後的身體是美麗且值得被欣賞的,「在消除社會關於身體與親餵母乳上的偏見,我們還有好長一段路要走,希望這是邁向正確道路的一小步。」