前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

民進黨秘書長林錫耀7日於線上中常會更正立委劉世芳的說法，強調民進黨沒有養網軍。前民進黨立委郭正亮表示，就看各部會有沒有承包網路文宣的預算，林錫耀不在各部會，可是不要忘了，民進黨自己也有網路部，跟外面那些各部會事實上也是通的。

根據台灣民意基金會6月23日公布的最新民調，民眾近期對於政黨支持傾向，23%支持民進黨，18%支持國民黨，16%支持民眾黨，6.3%時代力量、3.5%台灣基進，31%為中性選民。

另據《自由時報》7月7日報導，對於本土疫情爆發後衝擊民進黨支持度，民進黨立委劉世芳在線上中常會反應，民進黨對疫情的網路攻防不足，中央黨部應與地方加強回擊。由於劉世芳發言時，一度將「網路攻防」說成「網軍作戰」，民進黨秘書長林錫耀立刻更正劉世芳的說法，民進黨支持度確實受到影響，但強調民進黨「沒有養網軍」。

林錫耀此話一出，被PTT網友諷刺，「本年度最大笑話」、「詐騙集團說自己沒詐騙」、「害死忠臣還不承認」、「沒網軍是要攻防甚麼？」、「真是有夠噁心」！

郭正亮7月8日在TVBS《新聞大白話》表示，就看各部會的預算，有沒有承包網路文宣的預算，是不是固定那幾家公司在得標，可以自己公布嘛！公布就知道了嘛！譬如說農委會在搞萊豬的時候，做了多少網路文宣的預算？是不是都是那幾家公司在弄？林錫耀不在各部會，可是不要忘了，民進黨自己也有網路部、也有輿情中心等等，跟外面那些各部會事實上也是通的。