台北市環南市場日前爆發群聚感染，中央疫情指揮中心與北市府2日一同視察並召開記者會，立林昶佐嗆柯文哲講廢話，反遭環南市場自治會長林勝東打臉。台北市長柯文哲接受媒體專訪時，稱原以為是開會，結果竟是記者會，柯文哲甚至表示，「原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去」。另外，針對民進黨對柯文哲的抹紅言論，名醫沈政男表示，這些在今年5月中以前有效，但如今「後疫情時代已經到來了」。

沈政男8日在臉書貼文表示，中央疫情指揮中心在記者會上澄清環南市場記者會時間表，就為了回應柯文哲前一天在電視節目一席「請君入甕」的控訴。要噴政治口水，它可用先前方式，但他自己不會那樣做，而是必須採取後疫情時代的科學態度來著墨。比如今晚，他特別看了一下電視政論，果然都在講柯文哲，而他們針對柯文哲昨天說那些話的動機，所做的揣測，其實都是口水，根本無從證實。

沈政男接著表示，民進黨有人說，「柯文哲說要選2024不用宣布，不選才要，可見多麼高傲！」這一句是這樣詮釋嗎？可見他們根本看不懂柯文哲啊，柯文哲從頭到尾就是不願吃綠營那一套「非綠即藍即紅」的政治極端邏輯，因為他認為那絕非台灣的出路。那些打柯的人，講了那麼多那麼久，其實都是重覆著抹紅的手法而已，而這正是激起柯文哲鬥志的地方。

沈政男指出，2024總統大選，柯文哲如果選輸，沒什麼可以失去，但民進黨如果輸了，就是全軍覆沒了。於是他們就說，他們輸了就是台灣輸了，而柯文哲贏了，就是大陸贏了，諸如此類抹紅言論；這些在今年5月中以前有效，但後疫情時代已經到來了。不是嗎，不然，BNT可能被放行嗎？