周四美股早盤，滴滴股價再度下跌，一度跌幅超過7％，截至台北時間23時30分，最低報11美元，較發行價下跌3美元。滴滴近4個交易日已累跌約36％，此前滴滴官網下架「滴滴出行」App。

中概電商股集體下跌，拼多多一度跌超4％，阿里巴巴跌近4％，股價自去年6月以來首次跌破200美元關口。

此前，大陸國家市場監管總局督促電商平台企業核查處理買賣虛假檢測報告行為，已要求淘寶、拼多多等平台企業依法履行平台主體責任，對在平台上銷售虛假檢驗檢測報告的網店立即進行處置。