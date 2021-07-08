中央疫情指揮中心8日表示，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，但部分場館有望「微解封」：室內如餐廳、電影院、美術館等，戶外則開放國家公園、9人以下小型旅行團等。有媒體針對「三級警戒延長至7/26！餐廳、國家公園等場所『微解封』，此舉防疫政策你滿意嗎？」進行網路民調，截至8日晚間11點30分，居然高達89.66%的網友表示，「不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎？」

根據NOWnews所作網路民調，詢問網友「三級警戒延長至7/26！餐廳、國家公園等場所『微解封』，此舉防疫政策你滿意嗎？」截至8日晚間11點30分，有89.66%的網友選「不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎？」10.34%的網友則選「滿意，鬆綁民生經濟才可振興。」

選「不滿意」的網友認為，「確診又愛趴趴跑，不自愛的人一大堆。還是等確診人數為個位數字，再去遊玩也不遲。好山好水永遠都在，不急於此時。」、「怕會有隱形傳播鏈造成擴大感染，要將疫苗施打率提高才能解封！」、「微解封，疫苗也還沒打，這樣的決定，只會讓更多人鬆懈防疫，到時候疫情攀升會引發更多問題！」、「爆了誰負責？有是嘴巴上說負責嗎？」、「没有打疫苗，很快又會淪陷了。」、「這樣疫情會再度爆發！」、「現在往外跑又不知道誰有沒有，多恐怖。」

選「滿意」的網友則表示，「加油。」、「滿意，鬆綁民生經濟才可振興。」、「滿意，但還是要注意。」