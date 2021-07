大爆炸一開始比一個原子還要小

二十世紀二○年代,美國天文學家愛德溫.哈勃(EdwinHubble)找出證據說明大多數遙遠的星系一直在離我們遠去,這些證據表明了宇宙可能一直在膨脹當中,如果宇宙在膨脹,則證明它過去一定非常小,而且在遙遠過去的某一個時間點,它可能被壓縮在一個極其微小的空間內甚至比一個原子還要小。

二十世紀中葉,大部分天文學家積累了足夠的證據,證實上述猜測正是以前發生過的事實。人類並非唯一擁有歷史的創造物,地球有自己的歷史,整個宇宙也有自己的歷史,而宇宙出現在大約一三八億年前就源於宇宙學家所說的「大爆炸」,這是所有宇宙的開端,但一直以來我們對大爆炸之前的世界一無所知:我們不知道在此之前是否存在時間、空間還是根本是虛無的,我們缺少任何與此有關的資訊或是理論。

宇宙大爆炸受到了越來越多的質疑

不過至少宇宙大爆炸是一個普遍的論點,代表了科學家們的一個共識,即宇宙一定有一個起始點,但就在近日新罕布夏大學的物理學家Chanda Prescod-Weinstein在《新科學家》雜誌上寫到:「這種想法受到了越來越多的質疑。」她認為宇宙沒有確定的起始點,甚至不是從大爆炸開始,與其說是一次性爆炸,不如說是快速膨脹的機制。

宇宙尚未開始前就持續在膨脹

物理學家Chanda Prescod-Weinstein還說到:「宇宙它可能一直都在擴張當中,直到永遠。」但Chanda Prescod-Weinstein也認為,宇宙可能在那一刻前就已經在以某種未知的形式增長了。

這篇文章在《新科學家》雜誌上寫說:「物理學家對宇宙時間線的看法發生了兩種變化,首先對膨脹模型(研究宇宙的指數膨脹)的研究表示,宇宙的膨脹機制可能是一個永恆的過程,比如說,在宇宙可能還沒有開始的那一刻,我們就已經生活在所謂的膨脹宇宙當中,且這運作是永恆的。」她補充說明:「現在科學界甚至有一個假說認為在我們所說的大爆炸之前就存在著指數型膨脹的宇宙。」而如果從數學方面來說的話,這也似乎是最有可能的情況。

