VPN 的全稱是 Virtual Private Network 虛擬專用網路，主要是架設一個「專線」，確保資訊的隱蔽性和安全。現在也可做為娛樂性質使用，跨到海外去觀賞更多內容。雖然也有免費的，但大多時候付費比較穩妥；不過牽涉到付費就要講到用途上值不值得！？

以下就介紹我最常用的 3 個活用 VPN 的使用技巧，希望大家避免被追蹤監控，省錢玩遊戲看串流。

【跨區阿根廷訂閱 Tidal】

Hi-Fi 音樂串流 Tidal 美國個人帳號一個月約 NT$600 ，跨區到幣值低的阿根廷，一個月只要約 NT$40 。

＊建議系統：Android/PC

＊App 下載：需要美國 Google 帳號。

＊內購付費：可用台灣信用卡訂閱。

如果信用卡無法被系統接受，有可能就是銀行把國外交易的權限鎖住，可以打給銀行做確認。如果一直都無法成功，有可能這個信用卡就是不支援，可以重新再註冊一個帳號試試看。

iOS 的使用者，因為跨區註冊訂閱時，會啟用 Apple ID 內購訂閱機制，無法跨區訂閱，因此建議在電腦上操作。

【註冊訂閱 Disney+】

前陣子《導演版正義聯盟》獨家上檔在 HBO 串流平台。台灣只有爛畫質的 HBO GO ，美國才有 4K HDR 的 HBO MAX 。而最近 Disney+ 也有不少電影有繁體中文字幕，但觀賞時就需要用 VPN 跳美國 IP 了。

建議系統：iOS/Android

＊App 下載：需要國外帳號。可把已經綁定台灣信用卡的 Google ID 改為美國區。

＊內購付費：iOS 使用者需要國外信用卡訂閱。Android 使用者可使用改區的 Google ID ＊綁定台灣信用卡付款。

之後每次觀看之前，都需要開啟 NordVPN 維持在美國狀態，才能正常觀看。 Disney+ 支援 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 影音規格，已經開始一些節目內建中文字幕和中文發音啦，在台灣推出之前可以先擋著看。

【登入遊玩日服手遊】

日本的手機遊戲設計精良，但有不少只服務在地，國外想玩都玩不到。既然如此只能靠 VPN 跳到日本 IP ，才有辦法下載更新檔以及登入遊玩。這次就以日本超人氣手遊《賽馬娘》來示範。

＊建議系統： iOS / Android

＊App 下載：需要日本 Apple / Google帳號。

＊內購付費：可用台灣 JCB 信用卡綁定帳號購買。

【其他應用】

VPN 的資安部分在企業很常被使用，但身處敏感的小海島，在論壇上發表意見的同時，也最好確保自己不會被起底追蹤到，這時候就很需要 VPN 。

另外掛上 VPN 之後，Netflix 可以看的節目也會因應跨的區域而有不同。跨最多的就是日本跟美國了，可以看到台灣沒有影集和電影。

娛樂部分 VPN 讓我們訂便宜的服務、看到國外的更多內容、玩到限定 IP 的遊戲。對伊森來說，自己已經付費用 3 年的 NordVPN 就具備 3 個強項：

＊跨平台：在電腦、手機、電視都可以使用，玩遊戲看串流聽音樂都可以登入切換。

(Android、iOS、Android TV、Win、macOS、Linux、Chrome、FireFox、FireTV)

＊站點多： 最常用的美國可以自選多個站點， 我最常用土耳其、美國、日本、香港。

( 5487 個站點，涵蓋 59 個國家）

＊費用低：VPN 要訂閱也要看價格。目前伊森跟朋友分攤 NordVPN 才 NT$20/月。(6 個人同時登入 Share)

使用過 Ivacy VPN、ExpressVPN、surfshark，也都曾訂過一年服務；但最後還是最習慣 NordVPN 的使用體驗。在我看來能夠避開追跡，順利看到 Disney+ 和 HBO MAX 才是最重要的（本文完整內容請查看原文）。