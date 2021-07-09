大家都希望好運能從天而降，最好事業和愛情都順順利利，星座運勢網站「星座上上簽」分析，天秤座、獅子座、射手座的男人在7月中旬的運勢很旺，愛情、事業兩得意，不但有升職加薪機會，單身的人能遇到好緣份，有伴的人感情升溫，過著順遂又幸福的生活。

▍1.天秤座

天秤男雖然擁有不錯的能力，但是做事不夠積極果斷，常常會錯過最佳時機，出手時往往已經來不及了。不過在7月中旬，他們在事業和愛情都很順利，工作上可以把握機會，做出亮眼的成果，讓長官和同事刮目相看；感情方面，單身的天秤男可以遇到心儀的對象，追求過程很順利，有伴的天秤男感情升溫，愛得更加甜蜜。

▍2.獅子座

獅子男充滿自信，事業心很重，會付出很多心力來達成目標，不過有時卻會因此忽略愛情。7月中旬獅子男事業再創佳績，努力能獲得回報，上班族有升職加薪機會，創業者獲利將更上層樓，不僅事業得意，情場也非常順利，單身者桃花不斷，有伴的人能夠取得工作和愛情的平衡，感情更加穩固。

▍3.射手座

射手男的性格熱情，愛好自由，不過往往會為了追求快樂而放棄打拚事業。7月中旬射手男的事業運突然開始上升，可以獲得表現的機會，做出讓人心服口服的成果，擺脫過去懶散、不思進取的形象；感情方面，單身者可以遇到此生摯愛，順利展開交往，有伴的人可以考慮與伴侶踏入下一階段，一切計畫將能順利進行。