今年以來台灣企業獲利強勁，在航運、鋼鐵、塑化類股輪流接力之下，台灣加權股價指數一路突破萬五、萬六關卡，一舉攻上歷史新高萬七，並挑戰萬八關卡。台股強勢表現也吸引投資人持續加碼台股基金，整體台股基金規模迭創新高。台股投資題材相當多元，包含高科技產業、外銷亮眼企業、爆發力強的中小型成長股和大型龍頭績優股等，投資人要從兩千多檔個股中選出各個題材對應標的實屬不易，對此國內基金領導品牌元大投信推出「元大五小福」台股系列基金，透過五種各具特色的投資策略（詳表一），協助投資人全面掌握台股上漲動能！

上半年傳產類股多頭氣勢高昂，航運、鋼鐵、塑化類股等快速輪漲，休息一陣子的電子股卻也不容錯過。第三季正逢電子股傳統旺季來臨，蘋果新一代5G手機iPhone13預料在下半年推出，龐大換機潮蓄勢待發，且全球5G發展加速，基礎建設需求不斷增加，對手機零組件、晶片製造、IC設計、資料中心等電子股將是一大利多；另一方面美國與中國電動車大廠交車數據回升，系統整合、車用零組件等台廠應能持續受惠。

台股眾多投資題材一棒接一棒，傳產漲完換電子，權值股漲完換小型股，國內基金業龍頭元大投信為協助投資人捕捉快速變化的投資趨勢，特別推出由五檔台股基金組合成的「元大五小福」，包括元大經貿基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大2001基金、元大高科技基金，便利投資人依據自身投資偏好選擇多檔合適基金，全面掌握各產業權值股和小型股的投資契機。五檔台股基金績效表現相當突出，今年以來平均報酬率達32.98%遠超台灣加權股價指數的22.25%，優異成績也獲得投資人青睞，基金規模相較去年底均有明顯成長。

元大投信台股團隊表示台股中短線仍以快速類股輪動為主，原因之一是下半年隨歐美國家陸續解封，且有蘋果新機上市，電子產品消費力道有望逐步轉強；其次因景氣回溫，全球航運塞港創下空前紀錄，貨櫃需求居高不下；第三美國總統拜登簽署基礎建設協議，將翻修或重建全國橋樑和道路，此舉勢必需要進口更多原物料，因此不論電子或非電子產業均有表現機會，以投資外銷企業為主的元大經貿基金和聚焦有轉機題材股的元大多福基金均為絕佳布局標的。除了中短線類股輪動議題，近年各國政府持續加大5G基礎建設力道，全球企業亦加緊導入AI應用，在半導體領域位居關鍵地位的台灣企業料將長期受惠，投資人可以選擇電子股占比較高的元大高科技基金，參與全球科技發展趨勢。「元大五小福」五檔基金各有所長，元大投信台股團隊建議配置兩檔以上基金，藉此掌握台股多元成長題材。