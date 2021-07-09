【回憶殺】相信不少老司機對日本成人女優「周防雪子（周防ゆきこ）」有印象，她曾演出2011年香港三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》走紅華人演藝圈，卻和經紀公司鬧翻，一度當脫衣女郎糊口，為了追求夢想，2016年宣布引退，只留下不公開的社群平台，讓粉絲懷念不已。

周防雪子長相可愛甜美，158cm嬌小身材卻有豐滿的F級上圍，21歲出道拍謎片後，深受男粉絲的喜愛。23歲她獲得邀請，和同為AV女優的原紗央莉（現改名：松野井雅）到香港拍情慾片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，周防雪子飾演看似乖巧、個性卻很暴力的「冬梅」，不惜犧牲色相大膽演出，果真紅遍台、港等地，甚至和同劇演員雷凱欣遠赴坎城影展。

個性積極又對事業企圖心強的她，當然不會放棄大好機會，與友田彩也香、丘咲愛米莉、北川瞳和桐谷由莉亞組偶像團體「PINKEY」，曾在台灣夜店開唱，為了爭取曝光度，周防雪子曾向一劍浣春秋私下透露「要想辦法搶鏡頭」，果不其然，五名成員上台只有她不穿安全褲。值得一提的是，周防雪子來台宣傳電影時，也在台上走光露暈，連底褲都一併見客。

周防雪子來台宣傳電影時，上下都曝光。（圖／中時資料照）

看似大好的演藝前程，周防雪子卻和所屬經紀公司鬧不合，一劍浣春秋指出，她把跟社長吵架的過程錄音，嗆說要找律師處理，但似乎沒有妥善處理，為了生計只好到脫衣舞秀場表演，後來更索性於2016年離開螢光幕，強調找到新的夢想，但夢想無法跟現在的事業並行，她在推特平台與粉絲道別：「我退役了，我把它視為珍貴的記憶保存著，所有喜歡我的朋友，我希望你們永遠幸福健康。」並將帳號轉為私人，過著低調的生活。