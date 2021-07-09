在生活中，每個人都想追求榮華富貴，期盼過上安穩又有錢的日子。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，在面相學中，具有圓臉雙下巴、鼻頭有肉、嘴角上揚特質的人，代表著福氣與好人緣，另外腹、臀、腿、手腕、足心有肉則象徵財運及財庫，有大富大貴的命格，注定可享受豐裕的物質生活。

▍1.圓臉雙下巴

自古以來圓臉就是福相的代表，圓臉型的女性心胸開闊，樂於助人，為人大度、有包容力，懂得體諒他人，很有幫夫運。而豐滿的下巴，則代表晚年運勢佳，是賢內助的最佳典範，能與伴侶相互扶持到老。

▍2.鼻頭有肉、鼻翼豐厚

鼻子是一個人的財富象徵，鼻子高挺的人個性爭強好勝，做事有原則。鼻頭有肉代表天生帶財，鼻翼豐厚代表有財庫，有錢又守得住錢。

▍3.嘴角上揚

嘴角天生上揚的人，看起來就像面帶著微笑，給人一種如沐春風的感覺，因此人緣相對來說會比較好。

▍4.腹、臀、腿要有肉

小腹有肉是福壽的象徵，代表能累積財富，不會勞苦一生。臀部有肉在面相學中也是財運的象徵，因為臀部是人的靠山，無靠者不富。另外，大腿也要有肉，腿庫就是財庫。若腿沒肉，象徵站不穩，容易奔波勞碌，有苦命相。

▍5.手腕圓潤

手腕處圓滑、有肉包覆，代表做事能夠少辛勞、多收穫，財運也比一般人更好。如果你發現自己的手腕變得比較肉感，就表示你現在的財運開始看漲，未來的收入會更穩定。

▍6.足心豐厚

足心處有明顯豐厚的肉掌，代表一生都有貴人扶持，會提供舞台，讓你展現自我，或是在你需要幫助時給予資源。在貴人的協助之下，你的運勢也會跟著水漲船高。