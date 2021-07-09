自購新冠疫苗逐批少量到貨，加上美日捐贈近500萬劑，指揮中心預計本（7）月施打對象將開放至第9、10類，分別為65至74歲長者（240.8萬人）、19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病（387.5萬人），至於第11類為50至64歲以上成人（530萬人），還必須再等一段時間。

「我是高血壓患者，這算是高風險疾病嗎？」絕大部分民眾不清楚第9類「高風險慢性病人」包含哪些疾病患者？為此，健保署、疾管署列出10大類疾病，分述如下：

1.感染症（人類免疫不全病毒疾病或感染）。

2.血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患，例如，免疫缺乏症、類肉瘤病與其他。

3.內分泌、營養和代謝疾病，例如，糖尿病、肥胖症、類澱粉變性。

4.神經系統與感覺器官的疾病，例如，中樞神經系統發炎性 疾病的後遺症、帕金森氏病、阿茲海默氏病與其他神經退化性疾病、多發性硬化症與其他脫髓鞘疾病、癲癇及重複發作、短暫性腦缺血發作與腦血管疾病所致的腦血管症候群、發炎性及毒性多發神經病變後遺症、重症肌無力、其他及未特定之肌病變。

5.循環系統疾病，例如，風溼熱與慢性風濕性心臟病、高血壓疾病、心絞痛與其他缺血性心臟病、肺性心臟病、瓣膜疾病、心肌病變、心臟傳導疾病、心衰竭與其他、非外傷性腦出血、腦梗塞、其他腦血管疾病或其後遺症、動脈粥樣硬化、動脈瘤、其他血管疾病。

6.呼吸系統疾病，例如，支氣管炎與其他慢性阻塞性肺疾病、支氣管擴張症、肺沉著症及外因所致之肺疾病、其他肺部疾病。

7.消化系統疾病，例如，慢性肝炎與肝硬化。

8.肌肉骨骼系統及結締組織疾病，例如，類風溼性關節炎、全身性自體免疫症候群、其他結締組織疾病。

9.生殖泌尿系統疾病，例如，腎炎症候群、腎病症候群、慢性腎衰竭及腎衰竭未明示者、腎臟萎縮。

10.先天性畸形、變形與染色體異常，例如，先天或後天脾臟缺損。

在上述疾病中，以肥胖較具爭議，不少許多人體重超重，BMI值遠高於30，但無法在疫苗預約平台完成登記。指揮中心發言人莊人祥表示，並不是BMI大於30，就符合資格，必須以健保診斷碼的「肥胖症為依據，且需在過去1年內有過就醫紀錄，才能被列在第9類。