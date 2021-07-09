疫情即將進入「微解封」，但很多人已經「關不住」，這2週假日各景點已湧入人潮、網路美食名店也出現排隊人龍，不少觀光景點的飯店、民宿也滿房，為微解封後的出遊摩拳擦掌，但要如何兼顧防疫，保護自己和旅客安全？

走進山林是許多人悶在家裡2個月後最懷念的戶外活動，太魯閣國家管理處就指出，目前已經有2728團登山隊、10271人預約擠爆太魯閣知名景點，其中錐麓古道、南湖大山及奇萊山區的山屋到9月5日都已額滿。

(圖片來源/太平山國家森林遊樂區FB)

宜蘭羅東林管處轄下的太平山莊7月13日到9月的訂房也幾乎滿房，羅東林管處表示，甚至有遊客表示「平常太難搶，趁現在人少時才能訂到」，由於太平山住宿是分棟型式，未來開放後也會朝著人數降載的方向，包括住宿、用餐距離拉開等措施，做好防疫。

在多個景點設有飯店的雲朗集團指出，旗下飯店7、8的訂房以日月潭、花蓮和高雄3處訂房率較高，不過由於暑假本來就是旅遊旺季，因此大多是疫情升溫前就已經預定好的，為加強防疫、因應解封後旅遊潮，日月潭雲品溫泉酒店從5月底就自主休館進行全館深層清潔，並申請國際清潔認證標章，包括在公共區域針對時常被接觸的熱點進行高頻率的清潔，客房的部份則是在住客在退房後，將客房靜置1天才由房務員入內打掃，並以5種不同顏色的清潔布分開清理各區，避免交叉污染，客房整理完再用紫外線燈殺菌，且結束後便不再進入房內，直到下一位入住的旅客。

●飯店加強清消 民宿降載、包棟成趨勢

除了飯店之外，民宿業者對於解封後的旅遊潮則抱持「期待又怕受傷害」的矛盾心情。由交通部觀光局認證的「好客民宿」成員組成的台灣好客民宿協會，秘書長朱家瑩指出，由於旅館仍有洽公者或其他投宿需求，三級警戒本來就沒有禁止旅宿經營，不過許多業者仍擔心成為疫情破口，因此目前多數民宿處於自主停業狀態。不過近期確實觀察到很多人開始「蠢蠢欲動」，許多民宿接到很多訂房詢問，加上本來7～9月早已訂好房間、還在觀望而未退訂的人，可以預期，一解封就會有大量的出遊熱潮。

從去年經驗看到，疫情後的報復性旅遊，讓協會所有會員的營業額都創新高，這是因為疫情之下，很多人覺得民宿比較小、環境單純，住起來比飯店來得安全，朱家瑩也觀察到，疫後旅客的「包棟」需求特別明顯，例如一間民宿有5～8個房間，約可容納20人，只要家族、好友相約出遊，把整個民宿包下來，就不會擔心接觸到陌生住客，她也預估，今年同樣會複製這個模式。

和去年不同的是，今年疫情已進入社區，病例很難清零，因此民宿業者在防疫上要更小心，朱家瑩指出，就算解封之後，初期也會儘量降載，例如日月潭「散步的雲民宿」7月份採用一天只接1組客人、且同一間房間在退房隔兩天才會再接客、並用低壓臭氣殺菌後再進入清潔的做法；澎湖「那故事Villa」則開放不超過一半的房間、餐點改成外帶式回房再食用的料理；花蓮「喜歡農莊」甚至考慮未來讓打過疫苗的客人優先訂房。

（圖片來源 /康健雜誌提供）

●避免解封又爆疫情 疫後出遊新型態

對於解封後的跨區移動旅遊潮，前台大感染科醫師林氏璧表示憂心，畢竟國外解封後疫情捲土重來、開了又關的殷鑑不遠，只能再三提醒國人仍要保持良好衛生習慣，並維持社交距離。

朱家瑩則認為，疫情後時代，大家應該要改變旅遊的觀念，不要總是一窩蜂湊熱鬧，風景區和森林遊樂區等開放市場所，如果能做好人流承載量管理，讓大家保持安全距離，其實相對安全，對身心也有益處。另外，民眾出遊時可自備簡單的飲食，也可減少在外飲食不安全的因素。

她也觀察到，英國在疫後發展出的「staycation」旅遊方式，也就是stay和vacation合一的方式，找一個很安全的民宿，跟家人度過3、5天假期，不去熱鬧景點走馬看花，而在民宿附近休養生息，尤其適合山區、海邊幽靜的環境，如此既能將移動降到最低（開車來回一趟），也能達到轉換情緒、全然放鬆的度假目的，或許也是解封後安心旅遊的解方之一。