航運族群年初以來表現亮眼，時至今日仍備受關注，吸引不少股民搶當「航海王」獲利一把，有網友表示，自己用老婆的帳號融資下單，買進38張的萬海，結果虧損本金快40%，而且還被老婆發現天天吵架，急問該停損還是要埋頭拚了，直呼「心情都快崩潰了」。

航運股前幾日跌多漲少，股價略顯疲軟，今（8日）再遭遇亂流，貨櫃三雄盤中齊暴跌，二度被關的長榮一度被打到跌停，不過近午盤貨櫃三雄由黑翻紅，長榮終場上漲5.5元，收在207.5元；陽明上漲6.5元，收在216.5元；萬海尾盤攻上漲停，站回300元大關，以304元作收。

有網友在爆社「匿名館」發文，他用老婆的帳號融資貸款下單，在萬海340元融資買進30張，322元融資買進8張，結果因為營業員打電話給他老婆，提醒注意持股的波動，因此發現他用融資萬海虧損，還是用貸款買的，進而開始了連日的爭吵。

原PO眼見維持率快不足了，且本金已經虧損近40%，急忙發文詢問網友意見，是要即時停損，還是以最後一絲機會拚看看，斷頭就認了，「但一想到貸款金額虧了快40%，心情都快崩潰了」。

貼文曝光後，底下留言紛紛回應，「一個散戶到底是誰給你的勇氣融資玩這麼大，不玩死你才怪」、「這麼高還敢追，還壓身家，要貪也要看自己有沒有那個能力」、「又一個翻船了」、「這慘況如同台積電卡在670出不來」。