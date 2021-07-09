大S早前因為不滿汪小菲在微博發表有關兩岸政治言論，氣到單方面放話要離婚，至今小倆口和好沒仍是個謎。只是大S婆婆張蘭前天(7日)開直播，一向高EQ的她，罕見被網友一句留言「網上說你兒子(已)離婚了是真的嗎」惹毛，不僅當場開砲該網友散播謠言，後來還當場與大S視訊通話，力證兒子婚姻沒問題。

張蘭昨晚開直播，罕見被網友留言「網上說你兒子離婚了是真的嗎」惹怒，她突然臉色一變，勉強擠出微笑，強硬表示：「你為什麼在這要誹謗別人？呵呵。你說的是真實的嗎？你在誤導這些這麼多粉絲，你這樣說不對，實事求是，知道嗎？禍從口出，就是你愛這樣八卦別人，肯定別人也會八卦你。」

張蘭不滿網友留言稱汪小菲已離婚，板起臉來訓斥網友造謠。(取自微博)

後來張蘭更拿出手機與家人視訊，戴著帽子的她還對著電話那一頭說：「好多人說媳婦和媽長的好像，妳看媽是不是瘦了，小菲應該下飛機了吧？」吸引網友好奇提問：「這是不是大S聲音？」張蘭則是笑回：「不是大S聲音是誰的聲音？」

張蘭還在直播中與大S視訊。(取自微博)

但也有不少網友不太相信電話另一頭的人就是大S，惹得張蘭再度板起臉來回應表示，這就是大S聲音，直斥網友疑心病太重，「疑心也是一種病，你不會幸福的，你趕緊去醫院看看，如果誰和你做朋友，那真的是太累了！」言語中也似乎透露出大S與汪小菲夫婦感情已和好如初。