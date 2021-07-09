近期傳出美國半導體巨頭英特爾將下單給台積電3奈米製程，但英特爾執行長Pat Gelsinger卻投書媒體，喊話希望高達520億美元的政府補助，表示補助在美設廠、卻不把技術、IP專利權留在美國的外企，外界認為這就是指台積電，並引發譁然。對此，半導體業界指出，看不懂英特爾的操作為何，甚至希望英特爾先別再延遲7奈米新品推出，才是挽救公司營運的主要目標。

面對英特爾背後捅刀，惹來資深半導體分析師陸行之在臉書列出4項質疑，認為英特爾打從心裡沒把台積電當合作夥伴，使用台積電代工也只是暫時逼不得已，另外一面則是不斷遊說美國政府不要補助台積電，那去美國設廠也做個樣板廠就好，不需要熱臉貼冷屁股。

也在同時，英特爾近日宣布，由於10奈米製程再度延期，預期代號Sapphire Rapids的伺服器處理器將從今年底延至明年初才會量產，被視為Pat Gelsinger上台首場挫敗，雖然官方指稱這是為了讓該款處理器性能提升，Bernstein Research分析師Stacy Rasgon就表示，認為英特爾提出的改革藍圖，無法改善該公司產品競爭惡化的事實。

據Digitimes報導，半導體業界指出，台積電2020年宣部赴美設廠，用以生產5奈米製程生產線，這是早就與美國談好的內容，況且這是美國邀請台積電赴美設廠，若美國沒有拿出大量補貼台積電，照過去台積電董事長劉德音指出，美國政府補助是影響台積電赴美設廠關鍵，台積電赴美的成本換算下來跟在台灣設廠差不多，這也是美國展現的心意。

如今，英特爾卻由執行長Pat Gelsinger投書批評政經情勢，應該先顧好自己提出2023年推出7奈米製程產品，不宜再延遲，並全心投入IDM 2.0(垂直整合製造2.0)計畫，完成採用研發最佳產品、最好生產方式替客戶服務，將投入200億美元興建2座晶圓代工廠等承諾。

照理來說，英特爾在半導體領域的地位，其實從美國政府下手都比投書還快。另外，英特爾與台積電合作，雖然3奈米製程投片量不如蘋果，但也是規模放量增長，實在看不懂Pat Gelsinger的操作。

至於英特爾還要與NVIDIA、AMD競爭，甚至X86架構還要面對ARM的挑戰，若有台積電晶圓代工產能支撐，將有更多餘裕放在設計資源上，雖然英特爾不一定情願下單給台積電，但對於台積電來說都不至於營運造成影響。