20項微解封一次看。（圖／指揮中心提供）

國內8日新增18例本土確診，創下三級警戒以來新低，中央流行疫情指揮中心考量國人健康，宣布全國三級警戒延長到26日，但也宣布7月13日起將有條件適度鬆綁防疫規定。其中2場所的開放也讓毒理專家招名威感到不解，坦言政府若鬆綁的標準不一，確實會讓人不知所措。

招名威於臉書指出，談到中央宣布的「三級延長、適度鬆綁措施」，他必須說，若要能讓疫情盡快退燒，「有些措施就必須收緊，不要放鬆」，畢竟還有18例。招名威提醒，一旦解封後又爆發疫情，傳播速度是很快的，再加上目前疫苗覆蓋率也不夠，「我們下次還能不能在7個禮拜再降回來，很難說，保守一點，三級延長是有其必要性的！」

同時，招名威也提到，「若適度鬆綁的標準不一，確實會讓人不知所措，甚至覺得是在討好某些特殊利益團體或是迎合某些人而已」。招名威以「禁止室內5人，及室外10人以上聚會」為例，現在同時又鬆綁「9人以下國內小型旅行團活動」，這讓他感到困惑，「所以我們只能參加旅行團才能跟全家人相聚的概念嗎？」既然室外都還是有人流限制，這時候開放旅行業並不是很適合。

另外，招名威坦言，針對「健身房」、「電影院」被鬆綁自己也不太能理解，他指出，這2種空間場域既密閉也不寬敞，「既然室內5人都不准了，為何它們可以？這不是很奇怪嗎？」

招名威指出，除非能嚴格規劃人與人之間的社交面積是2.25平方公尺，否則屆時開放，在人流總量被限制的情況下，生意不好同樣無法幫助業者度過危機。若最後卻造成防疫破口，恐造成業者、民眾、政府三輸的局面。他認為，台灣防疫成績大家已經有目共睹，現在反而應該保守一點，讓解封在對的時間，才能樂觀期盼疫情完整退燒的未來。