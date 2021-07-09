高雄建國商場旁民宅半夜火警 警消即時撲滅 03:202021/07/09 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄰近高雄建國電腦街民宅半夜發生火警。記者張國威攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市建國二路與復興一路交叉口的一處民宅於9日凌晨12時5分左右發生火警。 該處民宅的招牌遭到焚毀，由於鄰近高雄建國商場電腦街商圈，警消不敢大意，出動了2台消防車及救護車，並在火災蔓延旁邊大樓前即時撲滅。目測無人發生傷亡。 確保第一線執勤警消安全 中市民代贈面罩 台南東區大樓驚傳火災 20多名住戶睡一半嚇醒竄逃 #建國 #民宅 #商場 #警消 #即時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蚵仔寮女子欲輕生 第11岸巡隊即時挽救 11:022021/07/08 社會 澄清湖畔發現老年男屍 警方初判無他殺之疑 09:292021/07/08 社會 三級警戒延長至26日 百貨、量販美食街13日起有條件內用 17:322021/07/08 生活 疑視線死角惹禍 新北砂石車迴轉撞機車 女騎士捲車底命危 10:312021/07/08 社會 高鐵北車站1員工確診 待過3出口 04:102021/07/08 焦點要聞 公園無罩抽菸還嗆警 高雄男半月領3罰單 11:492021/07/08 社會 不理政府規定 高雄湖內區移工在宿舍群聚飲酒 12:242021/07/08 社會 高雄警拚防疫險變白工 所長搞烏龍讓40名下屬薪水少3千 08:032021/07/08 社會 獨〉礁溪最大五星精品超市 寒舍集團打造「寒沐食市」開賣 09:002021/07/08 生活 越南籍女子誤入愛情陷阱 警即時攔阻匯款15萬 17:262021/07/08 社會 日本熱海土石流再添兩死 至今9人罹難 19:092021/07/08 國際 社會熱門新聞 台北女高雄會男網友猝死租屋處 身旁赫見空毒咖啡包 - 社會 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 接種砍人數 醫護戲謔調查局很特別 - 社會新聞 - 中國時報 【血汗麻花捲】小琉球麻花捲霸主遭控訴 惡性超時剋扣薪資 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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