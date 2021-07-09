高雄市建國二路與復興一路交叉口的一處民宅於9日凌晨12時5分左右發生火警。

該處民宅的招牌遭到焚毀，由於鄰近高雄建國商場電腦街商圈，警消不敢大意，出動了2台消防車及救護車，並在火災蔓延旁邊大樓前即時撲滅。目測無人發生傷亡。