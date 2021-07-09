大淵近來推出個人專輯《過得爽爽Phat Life》，當中最後一首完成的歌曲〈苦天樂〉，由師兄MC HotDog（熱狗）友情跨刀所完成的，雖然遇到疫情原本拍攝的計畫取消，但有感疫情生活中辛苦的外務人員們運轉著我們的生活，大淵提出拍攝疫情版MV的計畫，一切從簡維持防疫規格中拍攝，控管人數、量體溫，實施實名制，並濃縮拍攝時間在4小時內拍攝完成。

大淵更是將自己在家躺著防疫的樣子無保留的表現出來，而去上海錄製節目的熱狗則是在隔離飯店中花了三、四天自行拍攝畫面後回傳給導演，雖然兩人無緣合拍MV ，大淵說：「這也是一個記錄，這樣以後看到這支mv的時候就會想起當初發生的事。」也將「苦天樂」這首歌獻給各領域的無名英雄，「因為有你們，我們才能苦天樂。」

大淵當初即將要發片時，他只完成了9首歌曲，本來已經心滿意足決定就這樣發行，但熱狗知道後，馬上打電話給大淵說：「大淵如果首次的個人專輯只有9首歌很可惜。」因此熱狗立馬約了大淵進錄音室在母帶送出的前三天完成了這首歌曲，對此大淵對熱狗充滿了感激，大淵：「他大可不必這樣做，因為他也同時在做他的新專輯，可是熱狗大哥卻願意為了他的作品放下一切來幫助，覺得很感動。」