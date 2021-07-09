三級警戒仍維持，陳嘉樺（Ella）原訂將於8月14日在高雄流行音樂中心海音館舉行「Ella艾拉秀」，主辦單位「寬魚國際」8日忍痛宣布此場演出延期取消，「在以防疫為最高目標下，艾拉秀將先行取消售票、演出，等待疫情舒緩後，再與場地方尋求適合的檔期後。」

主辦也表示：「我們將再度重回高雄，用屬於Ella特有的情境喜感，帶給南台灣歌迷一個精彩的展演效果。」他們目前高流檔期的部分已在重新申請，至於演出售票的部分，「在疫情發布後，我們已先取消售票」，並未有太多影響，粉絲敬請期待新消息宣布。

「寬魚國際」和Ella蓄勢待發，承諾把演出再升級，只是，隨著疫情升級，基於防疫優先考量，決定先忍痛取消演出，Ella心繫著各地粉絲的健康安全，暖心呼籲：「我們要各自照顧好彼此，等待期待疫情過後，我們會在最美好的日子相見，我隨時都準備好了！大家再開開心心來高流看我演出，就當做是解封後的見面禮。」對於到高雄開唱滿心期待，防疫期間她也會維持好體態、練歌、保持演出備戰狀態；承諾屆時要用精彩內容回饋給觀眾，相約高雄流行音樂中心熱情相聚。