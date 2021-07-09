發生台北女子南下會男網友猝死案件的轄區派出所警方，正漏夜調查女子確切死因。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區昨深夜驚傳一起離奇暴斃案！1名26歲簡姓女子7月8日從台北南下高雄，和玩網路遊戲認識的宋姓男網友碰面，未料，昨晚宋男在租屋處發現簡女已無呼吸、心跳，隨即報警，警方趕抵發現簡女已猝死，由於房內有空的毒咖啡包，警方將調查是否簡女嗑藥暴斃，抑或有其致死原因，目前已將宋男留置將進一步偵訊釐清事發經過。

根據了解，家住台北的簡姓女子約1周前和租屋在高市三民區大樓居住的宋姓男子，透過網路遊戲認識，雙方因有共同興趣聊得來，於是相約碰面，簡女遠從台北南下高雄會宋男，未料卻傳出猝死意外。

經警方初步了解，簡女8日下午抵達宋男租屋處，不久後，即向宋男表示，因搭車有點累想睡覺，宋男直到當晚9時30分想叫醒簡女一起吃飯，但翻動簡女身軀時，才發現簡女全身冷冰冰已無氣息，嚇得報警。

由於宋男房內被發現有空的毒咖啡包，警方懷疑簡女嗑藥暴斃，抑或2人藉毒品發生性關係，對宋男初步供詞予以保留，暫時留置宋男後，將進一步偵訊，以了解確切事發經過。

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