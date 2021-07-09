【回憶殺】現在有不少歌手因為唱紅戲劇主題曲，知名度大增，昔日資深男星張國立演出多部古裝劇，巧合的是OST幾乎由女星戴嬈演唱，讓她被喻為「張國立御用歌手」，更因此登上事業巔峰；但戴嬈的人生其實大起大落，7歲那年因父母離異絕望從3樓墜落，所幸死裡逃生；36歲享受走紅時，失聯28年的生父眼紅，跳出來告她未盡贍養責任，最後仍以德報怨，相當難能可貴。

戴嬈幼年就有一般家庭小孩不會遇到的難題，在她7歲那年父母婚姻鬧僵，經常為了家裡生活費用起爭執，而父母也頻繁將她送往叔叔、姨媽家，讓她心中萌生要被丟掉的想法；沒想到在某一天她親眼看著父母吵到快打起來，更聽到兩人還說出誰都不要戴嬈的氣話，讓小小年紀的她徹底絕望，不幸從3樓墜落，所幸沒有傷及性命。

戴嬈27歲時就登上春晚舞台表演。(圖/ 摘自微博)

父母親在戴嬈出事後，做出離婚的決定，她也跟著母親生活，原本承諾每個月給生活費的父親，從和她母親離婚後就杳無音訊，像是人間蒸發；戴嬈在單親家庭長大，14歲就四處打工貼補家用，未成年的她跑到歌劇團當雜工，一邊看著表演者偷偷學習唱歌和跳舞。

驚喜的是，戴嬈在表演方面相當有天分，很快被歌劇團的人注意到，更讓她上舞台表演，接著她也到處參加歌唱比賽，得了大大小小不少獎項，雖然不是發大財，但她還是把賺到的錢通通交給母親；隨著年紀增長，戴嬈的好歌喉被賞識，開始在各大酒吧駐唱。

戴嬈曾在張國立主演的《康熙微服私巡記》中飾演「雲妃」張彩雲，也演唱該劇插曲及片尾曲。(圖/ 摘自微博)

1993年21歲的戴嬈去參加青年歌手英皇金融杯大獎賽，評審個個大有來頭，包括張國榮、羅文和郭富城，最後更奪下特等獎和最佳台風獎；在比賽一結束，戴嬈馬上被經紀公司相中，簽約準備出道成為真正的女歌手。

幸運的是戴嬈踏入演藝圈後，更遇見她這輩子的伯樂張國立，當年張國立演出的古裝劇都相當火熱，像是《宰相劉羅鍋》、《康熙微服私訪記》和《鐵齒銅牙紀曉嵐》等電視劇片尾曲，都是由戴嬈演唱，主題曲也跟著戲劇一樣爆紅，戴嬈也因此有了「張國立御用歌手」封號。

張國立主演的《鐵齒銅牙紀曉嵐》片尾曲由戴嬈演唱，也讓她終於獲得高知名度。(圖/ 取自中時資料庫)

戴嬈在演藝圈風生水起，說是那個年代的OST女王也不為過，但事業一帆風順時，2008年在她小時候消失的父親，卻跳出來控告戴嬈未盡贍養責任，父女竟告上法庭，場面相當難堪；一些不了解戴嬈過去有多苦的網友，還跳出來批評她是不孝女，但事實是戴嬈生父長達28年不曾跟她們母女聯絡，她們在吃苦的時候從沒見過父親出面盡義務。

不過，戴嬈最終選擇答應父親，允諾會贍養他直到他死去，還先在法庭上一次付清9個月的生活費；據悉，戴嬈認為畢竟在她很小很小的時候，父親也曾疼愛過她，她依稀還能記得有短暫享受過父愛，她以德報怨的善良，至今讓許多粉絲感到不捨又心疼。

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