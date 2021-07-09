日本最大野外音樂祭、在當地簡稱「ROCKIN」的「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」原定8月7日至9日、14日、15日在茨城縣寬闊的國營Hitachi海濱公園舉行，因當地茨城縣共26個醫師會請求，與避免疫情擴大，7日宣布今年停辦。

樂團「ONE OK ROCK」主唱Taka7日聽聞中止消息後在自身IG上對此發文「這是我的意見。說什麼『這也沒辦法、很可惜』的聽眾們與音樂人們，真的人太好了。不過呢。大家真的快要發火囉。」表達不滿之意。媒體評論常客、前大阪市長橋下徹８日在電視台訪問中直批「ROCKIN因此停辦的話，東京奧運也應停辦，不這樣的話，未來大家無法再信任政府。「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」野田洋次郎也直指「拿大型活動作犧牲，令人無言。」

主辦：沒辦開銷仍上億

「ROCKIN」自2000年代初期開始年年舉行的日本今年原訂的演出陣容LiSA、「SUPER BEAVER」、「the HIATUS」、宮本浩次、「ASIAN KUNG-FU GENERATION」、「[Alexandros]」、YOASOBI、愛謬、「back number」、「UVERworld」、「Little Glee Monster」、與「櫻坂46」等數十組當今樂壇一線表演者。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL事務局」及活動總製作人在活動官網以4千字長文說明，茨城縣共26個醫師會前往主辦單位「茨城放送（廣播電視台）」，為了活動能在疫情下仍安全舉行，花了一年以上時間籌備，也得到了海濱公園、當地自治會與市政府協議，正著手進行舉辦，防疫與防中暑的救護體制也更加強化，結果因而中止，「去年該活動即因疫情影響中止舉行， 但就算如此，「周邊商品製作、工作人員確保、安排宿泊、相關影像製作、會場設計製作等，就算活動沒有舉行仍要支出上億日圓的開銷。」

網：醫師會根本無關心

不過不少網友在SNS對此事發表意見，有人認為防疫有必要執行的，但沒有必要拿醫師會作為擋箭牌；有人直接嗆聲「花了一年以上時間籌備，為何沒過當地醫師會交換過意見？」質疑主辦單位推卸可能遇到的責任。也有人針對茨城縣26個醫師會，認為「醫師會根本不關心活動本身，若希望活動成功，更應協助防疫措施堅實完整才是，為何反而提議活動停辦？」

於2000年起每年舉行的「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」2019年共動員33萬7千人參加，在日本與「富士ROCK FESTIVAL」、「SUMMER SONIC」並稱當地夏季「三大rock festival」。