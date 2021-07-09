美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束。拜登還說，獨自決定自己的未來是阿富汗人民的權利和責任。

法新社報導，拜登在演說中表示，美軍已「達成」在阿富汗削弱極端組織蓋達（Al-Qaeda）、避免美國遭受更多攻擊等目標。

拜登說，「我們將結束美國史上最長的戰爭」，留在阿富汗並非選項，「我不會再派新一代的美國人去阿富汗作戰」。

拜登表示，美國人不是去阿富汗建設他們的國家，讓阿富汗人民獨自決定自己的未來是他們的權利和義務。

拜登承諾會繼續支持阿富汗政府和安全部隊。他還說，數以千計曾為美軍效力、現在遭受塔利班（Taliban）叛亂分子威脅的阿富汗翻譯，將能在美國尋求庇護。

塔利班組織今年初開始在阿富汗各地大有進展，拜登說他相信阿富汗部隊會勇敢抵抗塔利班，並認為阿富汗政府被塔利班接管並非無可避免的事。

拜登表示：「我相信阿富汗軍隊的能力。」

不過路透社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，塔利班組織現已拿下數十個縣的中心，也有意威脅省的核心區域。（譯者：楊昭彥）1100709