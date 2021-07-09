美國今天對中國迅速增強自身核武庫的消息深表憂心，呼籲北京參與談判，以避免出現一場全球性的軍備競賽。此前國務院發言人普萊斯（Ned Price）已呼籲北京當局與美國交涉。

法新社報導，美國駐聯合國裁減軍備會議（Conference on Disarmament）大使伍德（Robert Wood ）告訴記者：「核子強權彼此直接談判以降低危險、避免錯估形勢，這麼做符合所有人的利益。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）6月30日引述美國「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的衛星照片稱，中國甘肅省玉門市的沙漠地帶有119個相仿的工地，類似中國可攜帶核彈頭的彈道飛彈發射設施。

伍德說這則消息令人高度關注，並表示「在中美雙方坐下來談之前，出現毀滅性軍備競賽的風險將持續提升，這樣對誰都沒好處」。

伍德提到，中國自稱負責任的核武強權，只擁有少量的自衛型核武，「但我們看到中國在做的很多事都跟它所說的相牴觸」。

伍德強調，據信中國正著眼於開發能夠擊中美國的飛彈等一系列新系統，而這類系統具備「改變全球戰略穩定局勢整體動態的巨大潛力」。

伍德說，現在最大的問題之一是透明度不足，因為中國不透露自身核武庫的細節。

中國官媒參考消息日前報導則聲稱，被指為飛彈發射窖的工地是風力發電場。