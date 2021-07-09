歐洲議會（European Parliament）議員今天表決通過，呼籲歐洲聯盟（EU）官員不要參加2022年北京冬季奧運，除非中國改善香港和少數民族維吾爾穆斯林的人權狀況。

法新社報導，歐洲議會這次表決是歐盟與中國關係惡化的最新跡象。之前歐盟與中國已因人權爭議互祭制裁，阻礙雙方批准一份協商許久才達成的投資協議。

今天這項不具約束力的決議案最終以578票支持、29票反對、73票棄權通過。

歐洲所有主流政治黨團都予以支持，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的中間偏右「歐洲人民黨」（EPP），和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的中間派。

議員們呼籲歐盟機構和成員國若政府代表和外交官受邀參加2022北京冬奧，應婉拒赴會，「除非中國政府展現出香港、新疆維吾爾自治區、西藏、內蒙古和中國其他地方的人權處境已有禁得起檢驗的改善」。

這份決議也用「最強烈的言詞」來譴責香港蘋果日報被迫停刊、成員被中國當局逮捕一事。