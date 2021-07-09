中央流行疫情指揮中心昨(8)日表示，延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度鬆綁部分措施，包含美術館、博物館、電影院、室內外運動場館(游泳池除外)等場所。至於新北市侯友宜對於微解封的看法，他昨晚也在Instagram曬出一張照片，並說「我和衛生局長對看一眼後，繼續埋頭研究疫情、分析數據」。

侯友宜在IG貼文指出，對新北市來說，每天最重要的一件事，就是如何面對疫情，雖然確診控制最低達到個位數，但現在看得不是數字，而是隱形傳播鏈有沒有被截斷，社區傳染還存不存在。

因此，侯友宜強調，如何調整防疫步伐，必須做好萬全準備，嚴格管制是最高原則，新北市團隊的防疫態度，就是繼續戰戰兢兢、步步為營，落實防疫優先，別想著要放鬆，管制是原則，例外才放寬。

對此，有網友留言表示，「大家真的不要鬆懈」、「市長辛苦了，謝謝您為保護市民健康如此燒腦，加油」、「新北市加油」、「加油加油，不能鬆懈」。

至於為何延長三級警戒，指揮中心說明，在國人共同努力配合下，國內疫情已在控制中，但仍有部分感染事件發生，參酌世界各國管制作為及經驗，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，經評估後決定，同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度鬆綁部分措施。