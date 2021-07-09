內政部政務次長陳宗彥（左2）、內政部移民署副署長梁國輝（右1）、立委羅美玲（左1）、靜宜大學唐傳義校長（右2）及各校代表，日前共同為「新住民多元文化人才培訓計畫」揭開序幕。（靜宜大學提供）

期望「新住民多元文化人才培訓計畫」，成為台灣文化與新住民母國文化的重要橋梁，協助新住民及新二代在台灣就業或創業。（靜宜大學提供）

目前在台灣生活的新住民、新二代人數逾100萬人，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台灣未來發展不可或缺的重要力量。（靜宜大學提供）

透過「新住民多元文化人才培訓計畫」，將培訓約120至200名多元文化種子講師，成為台灣文化與新住民母國文化的重要橋梁，並協助在台灣就業或創業。（靜宜大學提供）

靜宜大學承接內政部移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」，結合東華、中原、宜蘭、台東、亞洲及雲科大等7所學校，在全台舉辦8場免費的新住民與新二代「多元文化種子教師」培訓課程；期望成為台灣文化與新住民母國文化的重要橋梁，協助新住民及新二代在台灣就業或創業。

根據移民署統計，目前在台灣生活的新住民、新二代人數逾100萬人，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台灣未來發展不可或缺的重要力量。

內政部政務次長陳宗彥、內政部移民署副署長梁國輝、立委羅美玲、靜宜大學校長唐傳義，及各校代表等貴賓日前共同出席「新住民多元文化人才培訓計畫」啟動典禮。

「從新住民的需要，看到我們的責任！」靜宜大學校長唐傳義說，該校近年積極推動跨國多元文化的相關計畫與課程，尤其是新住民的文化融合！台灣的大學有非常豐沛的資源，也全力配合政府南向政策，不僅積極促進新住民跟台灣的多元文化融合，也鼓勵善用自身優勢、參與公共事務，讓更多人認識台灣新力量。

唐傳義指出，此次課程特色是融合台灣、閩南、客族、眷村、原住民與新住民母國的文化，希望藉由跨文化交流，讓愛的力量發酵，形成正向循環；透過彼此認識共享、交流，讓種子師資，將愛傳到世界各角落。

立委羅美玲表示，這項培訓計畫是讓新住民先瞭解台灣在地的閩南、原住民及客家等文化；再將新住民的文化帶給台灣人民，這就是文化交流。未來培育的人才會實際進入社區，對族群融合非常重要。

靜宜國際企業學系學生黃燕青的母親是越南新住民。他表示，學校有開設越南語及東南亞國際關係等課程，讓他更加瞭解媽媽的母國歷史文化及經濟發展等，並有機會到越南實習及未來的就業。

靜宜資訊傳播工程學系學生潘慧茹的媽媽也是越南新住民，她強調，學校開設東南亞語言及國際形勢等課程，同時提供獎學金及海外實習等機會，讓她在大三時，就到越南實習，也瞭解及體驗當地文化。她認為「新住民多元文化人才培訓計畫」，不僅可幫助新住民或二代更具競爭力，未來也有更好的發展。

靜宜大學職產長魏清圳強調，「新住民多元文化人才培訓計畫」主要針對新住民及新二代人才培訓，初階課程8月開課，透過線上方式教學；進階課程11月開課，將以實體課程進行，共8班，每班40名學員，希望培訓約120至200名多元文化種子講師，成為台灣文化與新住民母國文化的重要橋梁，並協助在台灣就業或創業。通過測驗的學員，將核發結業證書，並納入多元文化人才資料庫，供外界延攬運用。