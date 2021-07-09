台灣三級警戒延至7月26日，但7月13日起開放餐飲有條件內用、電影院和健身房也適度鬆綁，但卻被許多民眾罵爆。對此，精神科醫師沈政男表示，這是一個超微解封、象徵性解封、2.99級解封，因為台灣有「三級警戒依賴症」，封城太久已習慣在家的安心感，擔心解封會讓病毒反攻，但26日若沒清零，仍要面對相同的考驗。

沈政男昨在臉書發文表示，8日新增18例本土，一如他之前的預測，大約在12日左右確診數會降至20例。他認為那些在五月中喊新增確診數會破千、五月底說本土降至三位數以下是奇蹟以及六月中說沒疫苗不可能清零的人們，就是在危言聳聽。

沈政男指出，如今這些人又喊說「解封會再燒起來」、「疫苗沒打到六成不能解封」以及「在過一陣子會有下一波」，他認為這些都是無稽之談，評估解封後的狀況，應該要看台灣去年的R0值，然後乘以1.5倍，就會是解封後的R值，因為台灣去年完全沒有三級警戒，而alpha病毒的傳播例是去年的1.5倍。

沈政男說，中央流行疫情指揮中心宣布從7月13日起微解封，其中最有意義的是「開放內用」，但因為規定相關繁瑣嚴苛，到底有多少餐飲業者會照辦？還是乾脆繼續維持外帶，這些都需要再觀察，而其他戶外景點微解封，其實本就無關防疫大局。

沈政男透露，整體來說，這是一個超微解封、象徵性的解封、2.99級解封，背後的原因就是台灣有「三級警戒依賴症」。這個症狀在其他國家也出現過，大致上就是封城太久、習慣躲在家的安心感，因此就算解封了，仍有許多人寧可不出門，但在國外這屬於個案，在台灣卻成了普遍現象。「好多民眾一看到最近風景區有人聚集，就開始著急大罵？」

沈政男表示，可預期的是，即使官方說要解封，好多民間業者與消費者仍會自我三級警戒，因為擔心病毒會趁機從暗地裡竄出，展開絕地大反攻。因此如果不敢在7月12日降到二級，到了7月26日仍要面對相同的考驗，只是把頭痛的時間延後兩周而已。

沈政男也說，除非7月26日可以清零，才可以避開這讓人頭痛的狀況，而清零的機會當然有，就看有沒有決心，只是清零需要累積14天，才能夠確定沒有死灰復燃，而這就不是7月26日就能達成的了。

沈政男認為，唯一安心的解封之道就是清零，而清零絕對有可能，且不需要疫苗就可以達成。不過，何時能夠清零，牽涉到疫調與隔離的技術，而且也需要一些時間，因此很難由現在的R值推估。而現在的R值連續幾周都是0.6左右，才會降到只剩下10、20例的本土確診，但問題是兩周後照算會剩個位數，但清零卻是另外一回事了。